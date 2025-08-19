Saline Joniche accende i motori: torna il raduno ‘Ruote e Motori’

Un evento ormai consolidato e appuntamento imperdibile per gli amanti di auto e moto

Per il terzo anno consecutivo, Saline Joniche diventa il cuore pulsante della passione motoristica con il Raduno “Ruote e Motori”, un evento che si è ormai consolidato come appuntamento imperdibile per gli amanti delle auto e delle moto.

Gli organizzatori, Natalino e Gabriella Familari, hanno deciso di alzare ulteriormente l’asticella introducendo importanti novità. L’edizione 2025 vedrà infatti un’area food ampliata, una zona dedicata agli stand espositivi e, per la prima volta, uno spazio interamente pensato per i più piccoli e per le famiglie, con giochi e animazione.

La manifestazione offrirà una ricca esposizione di auto e moto d’epoca, auto da competizione, vespe, kart e moto di ogni genere, grazie alla collaborazione con club e appassionati privati.

Ospite speciale della serata sarà Samuele Parisi, giovane talento calabrese di soli 16 anni, prossimo al debutto in Formula 4: un segnale importante per il futuro dei motori che nasce proprio dal nostro territorio.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci penserà Radio Studio 54 Network, che seguirà l’evento in diretta radiofonica e social, regalando musica, intrattenimento e momenti unici a tutti i partecipanti.

“Scaldate i motori – dichiarano gli organizzatori – vi aspettiamo numerosi il 23 agosto a Saline Joniche, Zona Nord, per una serata all’insegna della passione, dello spettacolo e del divertimento per grandi e piccoli”.