Il team di gelatieri calabresi e lo chef Antonio Battaglia presentano a Rimini un gelato gastronomico con cacio cavallo di Ciminà e toro di tonno dello Stretto

Bagno di folla al salone internazionale del gelato di Rimini, presso lo stand IFI dove all’interno della postazione gelato pop app il Team Italico, impegnato nella promozione del gelato artigianale italiano e dei prodotti del territorio continua a riscuotere consensi. In questa occasione insieme ai maestri gelatieri Davide Destefano ( Cesare Rc) , Pasquale Monteleone ( Bottega del gelato Pizzo) e Gaetano Vincenzi.

(Barbarossa CS) si è affiancato l’executive chef di Chiringuito Group Antonio Battaglia. La brigata di professionisti sotto lo sguardo attento di centinaia di spettatori ha realizzato un golosissimo gelato gastronomico al Cacio cavallo di Ciminà presidio slow food, impiantato live dallo chef Antonio Battaglia con toro di tonno dello stretto saltato in padella ,olive verdi di Rossano Calabro, passion fruit, e a guarnire, per avere la giusta croccantezza, cialda di cacio cavallo.

Performance di altissimo livello per i Calabresi che ancora una volta deliziano con le loro preparazioni presentando un’immagine della Calabria che vogliamo.