Giovanni Filocamo, presidente del Coni provinciale di Reggio Calabria, è morto dopo aver combattuto contro la Sla: una vita per lo sport reggino

Ci ha lasciato il Prof. Giovanni Filocamo, punto di riferimento dello sport Reggino. Presidente del Coni Provinciale di Reggio Calabria, ha vissuto gran parte della sua vita nello sport e per lo sport.

Giovanni, come lo chiamavano i numerosi amici, grande lavoratore e punto di riferimento in numerose battaglie volte a migliorare le condizioni delle strutture sportive e dello sport in generale in Calabria, ha combattuto la sfida piu’ difficile, quella contro la Sla.

Fonte: reggiotv.it