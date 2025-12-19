Sambiase-Reggina: settore ospiti vicino al sold out. Il dato attuale

La Reggina si prepara alla sfida di domenica, sapendo di avere il supporto di un consistente numero di tifosi. La prevendita dei biglietti per il settore ospiti procede a ritmo spedito, segno dell’entusiasmo ritrovato tra i sostenitori amaranto.

Per la trasferta contro il Sambiase, sono stati messi a disposizione 600 biglietti per la curva riservata ai tifosi della Reggina e 147 per altro settore dello stadio. Al momento, sono già 587 quelli venduti, un dato che fa ben sperare in vista del match. La continua richiesta di posti ha sollevato la possibilità che, nelle ultime ore di prevendita, venga aperto anche il settore di gradinata, in modo da accogliere tutti i tifosi in un unico posto.

Gli ultimi aggiornamenti sulla prevendita chiariranno se sarà necessario o meno attivare questa opzione. Intanto, la buona risposta del pubblico reggino dimostra quanto l’entusiasmo per la squadra sia in crescita, soprattutto dopo un periodo positivo che ha visto la squadra macinare vittorie e riaccendere la speranza in vista della seconda parte della stagione.