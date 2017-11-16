I cittadini di San Sperato hanno accolto con entusiasmo l’assemblea pubblica promossa dal sindaco Giuseppe Falcomatà e convocata dalla nostra Associazione Vivi San Sperato presso l’aula magna della scuola Montalbetti, durante la quale è stato presentato il progetto per la riqualificazione di un’area molto importante del nostro quartiere, con la creazione di un campo di calcetto, l’allargamento della strada e lo spostamento della cabina dell’alta tensione.

I ringraziamenti all’Amministrazione comunale

Ringraziamo l’Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Falcomatà ed il consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone, per l’attenzione che sta dedicando alla nostra zona, ed in generale al territorio della settima circoscrizione, sbloccando il progetto che era finanziato con il Decreto Reggio ma che da anni era rimasto chiuso in qualche polveroso cassetto di Palazzo San Giorgio. Finalmente il quartiere di San Sperato ha trovato nel consigliere Burrone un rappresentante istituzionale che si prende a cuore le istanze del territorio, cosa che prima non era mai avvenuta.

Abbiamo ascoltato con interesse i dettagli dell’intervento che l’amministrazione comunale ha appena mandato in gara d’appalto presso la stazione unica appaltante e attendiamo adesso, con entusiasmo, l’avvio dei lavori delle opere previste dal progetto. Condividiamo il metodo intrapreso dal sindaco e da questa amministrazione che intende condividere con i cittadini i dettagli delle opere prima che inizino i lavori, in modo da comprendere esigenze e necessità della comunità dei residenti del quartiere.

Il metodo della condivisione con i cittadini

Proprio in occasione dell’assemblea tenutasi presso la scuola Montalbetti di San Sperato sono venuti fuori dagli interventi dei cittadini tanti interessanti spunti, che siamo certi serviranno al sindaco e ai tecnici dell’amministrazione comunale a rendere il progetto ancora più completo ed in sintonia con le esigenze del territorio. Siamo convinti che sia questo il modo giusto di amministrare un territorio, condividere con i cittadini i progetti e gli interventi da effettuare.

Da parte nostra continueremo ad affiancare l’opera di grande rinnovamento promossa da questa amministrazione, vigilando affinché le tante opere in programma siano completate nei tempi previsti, secondo gli intendimenti espressi dal sindaco e dagli altri rappresentanti politici che stanno lavorando per il bene della nostra città.

Fonte: Associazione Vivi San Sperato – Presidente Ciro Aitollo