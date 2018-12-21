Il subcommissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro della sanità calabrese, Thomas Schael, si è insediato oggi nella sede della Regione. Schael è stato nominato dal Consiglio dei ministri con il compito di affiancare il nuovo commissario, il generale dell’Arma dei carabinieri, Saverio Cotticelli, che è subentrato al predecessore Massimo Scura e si insedierà nei primi giorni di gennaio. Il sub commissario – come si apprende da Agi – ha incontrato oggi per un primo punto della situazione alcuni dirigenti e funzionari della Regione, tra cui il dg del Dipartimento Tutela della Salute, Antonio Belcastro.

La nuova struttura commissariale composta da Cotticelli e Schael ha avuto, dal Consiglio dei ministri, il mandato di realizzare 24 interventi per attuare il Piano di rientro della sanità calabrese: tra gli interventi prioritari ci sono – si legge nella delibera governativa di nomina, datata 7 dicembre – “l’adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento” e “il completamento e attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete di emergenza-urgenza”.

Da capire, con l’arrivo dei nuovi commissari, come finirà la vicenda legata all’Istituto De Blasi.