Calabria, Irto incontra Longo: ‘La sanità non si risolve dai salotti tv’

Il candidato del centrosinistra alla carica di presidente della Regione Calabria, Nicola Irto ha voluto incontrare il commissario ad acta Guido Longo.

L’incontro, avvenuto alla Cittadella regionale, si è incentrato su numerose questioni. Alla riunione hanno preso parte anche i consiglieri regionali del gruppo del Partito Democratico.

Dal caos vaccinazioni che ha fatto registrare ieri momenti drammatici a Reggio Calabria, all’incremento dei casi di Covid nel Vibonese.

Dallo stato dell’arte della situazione del Sant’Anna Hospital, fino alla situazione di Amantea e alla corretta qualificazione degli ospedali di Cariati, Praia a Mare e Trebisacce che, per il contenuto degli atti aziendali, si trovano oggi ridimensionati a case della salute.

Il candidato Irto ha precisato che:

“La sanità è una questione seria. Non si risolve comodamente seduti nei salotti tv dispensando pillole di ovvietà. Per questo, assieme ai colleghi consiglieri regionali del Partito Democratico, abbiamo chiesto di incontrare il commissario Longo, che ringraziamo della grande disponibilità”.

“C’è la necessità di cambiare passo sui territori per far fronte alla campagna vaccinale e per frenare la pandemia. In alcune regioni italiane la situazione si sta aggravando e abbiamo bisogno di evitare che la Calabria possa essere travolta dalla terza ondata di coronavirus con tutti i rischi connessi alle nuove varianti. Occorre farsi carico di questi problemi che riguardano la salute dei calabresi”.