Sanitalyforum 2014′: l’innovazione digitale nel campo sanitario. Il 4 aprile il convegno a Roma.

Si terrà il prossimo 4 aprile presso il Senato della Repubblica, “Sanitalyforum 2014”. L’evento organizzato da “Alterevent” , sarà un momento di confronto e di riflessione sui cambiamenti avvenuti nella sanità italiana e la necessità di adottare nuove progettualità, messe in atto dall’Agenda Digitale quale priorità non solo del Governo, ma dell’intero Paese.

Colmare il digital divide che l’Italia ha accumulato nei confronti delle altre nazioni europee è un obbligo per l’intero sistema sanitario. Sanitalyforum si pone dunque come punto di incontro per analizzare quanto realizzato e gli interventi ancora necessari per la completa digitalizzazione della sanità italiana.

Prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali, addetti ai lavori, aziende ed esperti d’innovazione, per uno scambio di idee che avrà come fine quello di fotografare lo stato dell’arte dell’innovazione dell’ e-health in Italia e farsi promotore di nuove tecnologie nella consapevolezza del cambiamento epocale nel rapporto tra medico curante e cittadino sempre meno mediato dalla burocrazia.

L’innovazione digitale come leva per la sanità

L’innovazione digitale è la principale leva su cui lavorare per rendere la qualità dei servizi sanitari compatibile con la loro efficienza e sostenibilità economica. L’impiego di soluzioni tecnologiche in ambito sanitario, consentirà un notevole risparmio diminuendo i costi tramite le prenotazioni on line, la consegna dei referti via web, l’introduzione della Cartella Clinica Elettronica, del Fascicolo Sanitario Elettronico, la deospedalizzazione dei pazienti cronici e l’assistenza domiciliare, il sistema di gestione informatizzata dei farmaci e la dematerializzazione di referti e immagini.

La sanità deve fare i conti con lo sviluppo mediatico.

Il sondaggio di Google sui pazienti online

Un recente sondaggio condotto dal motore di ricerca “Google” ha messo in evidenza che l’84% dei pazienti ha rivelato di utilizzare sia fonti on line che offline per la valutazione delle strutture, mentre il 98% effettua la ricerca tramite un pc fisso o portatile, e circa un terzo utilizza un tablet o smartphone per effettuare prenotazioni a visite specialistiche. Il comitato scientifico è presieduto dal Sen. Giovanni Bilardi.

Sanitalyforum si fregerà della collaborazione scientifica di AICA oltre ad essere patrocinato dal Ministero della Salute.