Sanremo 2014. Domani il via con l’apertura di PIF

di Alessandro Sica – Tutto pronto per la kermesse Sanremese. Domani 18 Febbraio andrà in onda la 64a Edizione del Festival della Canzone Italiana, per la seconda volta consecutiva condotta in coppia da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Le cinque serate verranno mandate in onda in televisione da Rai 1 (anche in alta definizione su Rai HD) e in radio da Radio 1 e Radio 2. LE NOVITÀ. A differenza delle scorse edizioni, Sanremo si affida ad una ‘video-anteprima’ di PIF in apertura di serata con una sorta di ‘Prefestival’ sicuramente da vedere ‘Mostrerò il lato B dell’Ariston’ , torna invece il dopo festival che però non andrà in onda in televisione, bensì sul web in live streaming, condotto da Filippo Solibello e Marco Ardemagni, voci e anima di Caterpillar (Radio Due). Il teatro ‘Ariston’ sarà vestito da ’settecento romantico’ dalla scenografa Emanuela Trixie Zitkowsky , seguendo due dei leit motiv di Fazio ‘bellezza e contemporaneità’ . Ma al centro di tutto per la direzione artistica, affidata a Fazio, direzione musicale affidata a Mauro Pagani, regia di Duccio Forzano , ci sono le canzoni. LA GARA . Nelle prime due serate , ogni cantante si esibirà con due pezzi (di cui uno eliminato da giuria e televoto) . Saranno presenti sul palco Francesco Renga , Arisa ,Cristiano De Andrè ,Giusy Ferreri ,Frankie Hi-Nrg Mc,Raphael Gualazzi & The Bloody Beetroots, Ligabue, Noemi, Giuliano Palma (che sale sul palco del festival per la prima volta da concorrente), Perturbazione , Ron, Renzo Rubino (dopo la partecipazione dello scorso anno nella categoria giovani, che non l’ha visto trionfare ma ricevere il premio della critica),Antonella Ruggiero, Francesco Sàrcina, Riccardo Sinigallia (che partecipa al Festival quattordici anni dopo la sua prima volta, ma allora era con i Tiromancino. Si tratta, dunque, di un vero e proprio debutto).L’OMAGGIO – «Doveroso», annuncia Fazio, della orchestra Mozart al maestro Claudio Abbado, «uno dei rari artisti italiani di eccellenza che ha sempre avuto voglia di parlare a tutti, senza avere paura del pop, come ha dimostrato venendo spesso a parlare a Che tempo che fa». LE STAR MUSICALI INTERNAZIONALI: in ordine sparso, oltre ai già annunciati (e confermati) Stromae e Rufus Wainwright, ci saranno anche Paolo Nutini, Damien Rice e Yusuf Cat Stevens. GLI ALTRI OSPITI – La bellissima e sensuale francese Letitia Casta, torna al fianco di Fabio Fazio dopo 15 anni «e non lo riconoscerò più» scherzosamente afferma la stessa Casta, gli italianissimi, Raffaella Carrà, Claudio Baglioni, Renzo Arbore, con cui «avremo il piacere di conversare» e Gino Paoli. «Tutte nuove proposte», il commento pronto della Littizzetto.

Ma sul palco saliranno anche l’attrice Franca Valeri, il comico Enrico Brignano e l’astronauta Luca Parmitano, che dopo aver trascorso sei mesi sulla stazione spaziala internazionale «atterrerà all’Ariston per sorprenderci», annuncia Fazio.«Ogni ospite farà una roba, non ci saranno fighi e fighe che verranno sul palco a non fare niente. Sarà uno spettacolo, ‘perché di pesantezza intorno ce n’è parecchia’, garantisce la Luciana nazionale.

Buona visione a tutti .