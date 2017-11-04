Al via mancano ancora tre mesi ma si respira già aria di Festival e in particolar modo dei giovani artisti che approderanno sul palcoscenico più famoso d’Italia dal 6 al 10 Febbraio 2018.

Le 646 Nuove Proposte e la Commissione Musicale

Delle 646 Nuove Proposte che hanno presentato un brano inedito per il Festival di Sanremo 2018, 76 sono relative a gruppi e 570 a singoli (305 uomini e 265 donne). La Commissione Musicale è presieduta dal direttore artistico Claudio Baglioni e composta da alcuni professionisti del settore che si sono occupati di selezionare le Nuove Proposte di Sanremo 2018.

Dopo le esibizioni dei 68 giovani selezionati per l’audizione live prevista per il prossimo 6 Novembre, saranno individuati i 12 finalisti che parteciperanno, il 15 dicembre, alla serata televisiva di Rai1 “Sarà Sanremo”.

In diretta verranno scelte dalla Commissione Musicale, dalla Giuria televisiva e dal televoto, i 6 cantanti che potranno accedere al Festival di Sanremo 2018, ufficialmente in gara nella categoria delle Nuove Proposte, insieme ai 2 vincitori di Area Sanremo, per un totale di 8 Giovani artisti emergenti attesi in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo a febbraio, dal 6 al 10, con la direzione artistica di Claudio Baglioni.

Le candidature dalla Calabria e il brano di Giulio Mangiola

Sono state 34 le candidature provenienti dalla Calabria e tra queste il reggino Giulio Mangiola, classe 1987; Lo scorso anno si era presentato alla commissione con il brano “Cobalto“, che ad oggi conta più di 90000 visualizzazioni su YouTube, senza però riuscire a superare lo scoglio della scelta dei 60 candidati. Quest’anno si è presentato alla commissione Rai con il brano dal titolo “La tua assenza” che tratta il rapporto conflittuale tra padre e figlio, brano pop e delicato scritto a 4 mani con il M° Antonio Condello. Stesso obiettivo ma con percorso differente, Area Sanremo Tour, ha visto protagoniste altre 2 allieve dell’A.m.C.m. di Franco Dattola ovvero Mafalda Toscano e Angela Napoli.

Anche per loro il sogno di approdare sul famoso palcoscenico ligure finisce qui per quest’anno ma siamo certi che vedremo presto parlare di loro.

Il video de La tua assenza e il videoclip di Uguali

Da oggi online su YouTube e tutti i Digital Store il Video de “La tua assenza” che vede protagonisti il piccolo Antonio Manglaviti, Benedetta Marcianò e Domenico Desimone, invece per il videoclip di “Uguali” di Angela Napoli dobbiamo aspettare il prossimo 13 Novembre.