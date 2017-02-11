Sanremo: il reggino Rosario Canale è l’autore della canzone di Lele
Sua la penna dietro Ora mai, il brano di Lele che ha vinto tra le Nuove Proposte a Sanremo: Rosario Canale ha già scritto per Fragola e Mengoni
11 Febbraio 2017 - 14:22 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – Il reggino Rosario Canale è l’autore della canzone di Lele “Ora mai”, vincitrice ieri nella categoria “Nuove Proposte” alla 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017.
Rosario ha regalato le proprie parole a molti altri artisti in questi anni: da Lorenzo Fragola, con il brano “Infinite volte”, in gara nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, a Marco Mengoni, con il brano “Ricorderai l’amore (Remember the love)” scritto, in collaborazione con altri autori, per il debutto di Mengoni nel mercato discografico tedesco, in duetto con Grace Capristo.
Con il brano “Ora Mai”, Lele, finalista della scorsa edizione di “Amici”, è stato il cantante più apprezzato dei giovani presentati al festival della canzone italiana: la canzone è stata scritta dallo stesso Lele, Rosario Canale e Rory Di Benedetto nello studio del giovane cantautore reggino che risulta essere uno dei più giovani autori vincitori della storia del Festival.
Bravo, Rosario!
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