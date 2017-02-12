Sanremo, ecco i vincitori della 67esima edizione

Si conclude anche quest’anno il festival di Sanremo: Francesco Gabbani ha trionfato con la canzone “Occidentali’s Karma” per il secondo anno consecutivo sul palco del Teatro Ariston, dopo aver vinto nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con il brano “Amen”.

Grazie alla vittoria della 67esima edizione del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani accede così di diritto all’Eurovision 2017.

Fiorella Mannoia con il brano “Che sia benedetta” invece è stata da sempre la favorita alla vittoria, ma si è fermata al secondo posto. Terza gradino del podio per Ermal Meta.

Ecco la classifica completa:

16 Clementino

15 Alessio Bernabei

14 Chiara

13 Marco Masini

12 Lodovica Comello

11 Michele Zarrillo

10 Samuel

9 Bianca Atzei

8 Elodie

7 Fabrizio Moro

6 Sergio Sylvestre

5 Paola Turci

4 Michele Bravi

Premio per il miglior testo: Che sia Benedetta, Fiorella Mannoia

Premio Mia Martini: Ermal Meta, Vietato morire

Premio Bigazzi miglior arrangiamento: Albano

Premio Sala Stampa Lucio Dalla: Fiorella Mannoia

Premio Tim Music: Francesco Gabbani, il più scaricato