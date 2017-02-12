Sanremo, ecco i vincitori della 67esima edizione
La classifica completa della 67esima edizione del Festival di Sanremo, dal podio ai premi speciali della serata finale
12 Febbraio 2017 - 11:02 | di Redazione
Si conclude anche quest’anno il festival di Sanremo: Francesco Gabbani ha trionfato con la canzone “Occidentali’s Karma” per il secondo anno consecutivo sul palco del Teatro Ariston, dopo aver vinto nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con il brano “Amen”.
Grazie alla vittoria della 67esima edizione del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani accede così di diritto all’Eurovision 2017.
Fiorella Mannoia con il brano “Che sia benedetta” invece è stata da sempre la favorita alla vittoria, ma si è fermata al secondo posto. Terza gradino del podio per Ermal Meta.
Ecco la classifica completa:
16 Clementino
15 Alessio Bernabei
14 Chiara
13 Marco Masini
12 Lodovica Comello
11 Michele Zarrillo
10 Samuel
9 Bianca Atzei
8 Elodie
7 Fabrizio Moro
6 Sergio Sylvestre
5 Paola Turci
4 Michele Bravi
Premio per il miglior testo: Che sia Benedetta, Fiorella Mannoia
Premio Mia Martini: Ermal Meta, Vietato morire
Premio Bigazzi miglior arrangiamento: Albano
Premio Sala Stampa Lucio Dalla: Fiorella Mannoia
Premio Tim Music: Francesco Gabbani, il più scaricato
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