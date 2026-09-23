Cannizzaro e la promessa a Santa Venere: ‘Entro fine anno riapriremo la strada’

Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro punta alla riapertura della strada di accesso a Santa Venere entro la fine dell’anno. L’annuncio è arrivato dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dal primo cittadino nell’altopiano reggino, dove da tempo una frana ha interrotto la principale via di collegamento con la zona.

“Venerdì sono stato a Santa Venere”, ha raccontato Cannizzaro in una storia pubblicata sui propri canali social. “Un altopiano bellissimo, un posto meraviglioso, abitato da straordinaria gente alla quale ho detto che mi sarei assunto io la responsabilità del loro disagio che ormai persiste da qualche anno”.

Il sindaco ha spiegato di aver avviato un percorso tecnico per arrivare alla definizione degli interventi necessari. “Ho messo al lavoro i nostri tecnici, entro pochi giorni avremo il progetto e ho già individuato le somme, che non c’erano. Al di là degli annunci e dei comunicati stampa fatti nel passato non c’erano soldi”.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, l’amministrazione comunale avrebbe individuato un finanziamento da 2 milioni di euro destinato al ripristino della viabilità.

Il sopralluogo a Santa Venere e l’incontro con i residenti

Il tema è stato affrontato anche durante l’evento “La nuova generazione del centrodestra – uniti per Fabio Roscioli“, dove il sindaco è tornato sull’incontro con la comunità di Santa Venere.

Cannizzaro ha raccontato il momento vissuto con i residenti dell’altopiano, circa 400 persone, che hanno accolto il primo cittadino durante la visita.

“L’amministrazione precedente aveva fatto tante promesse, mai portate a termine. Mi assumo anche questo impegno”, ha dichiarato.

Nel suo intervento il sindaco ha poi ricordato l’incontro con un giovane residente della zona, che gli avrebbe chiesto di intervenire anche su altri servizi.

“Oggi ho incontrato un ragazzino che mi ha chiesto: ‘Sindaco potresti metterci la luce e ripristinare il campo di calcetto?’. Io ho stretto la mano a Simone, che saluto. Hai la promessa del sindaco”.

La strada di Santa Venere rappresenta da anni un problema per gli abitanti dell’area, rimasti con un collegamento viario limitato a causa del movimento franoso. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è ora quello di completare la progettazione e avviare gli interventi per restituire alla comunità una condizione di normalità.