Sapori&Parole: Spettacolo per occhi, palati e orecchie in quattro atti e quattro portate

Lunedì 11 Agosto alle ore 21, nel piazzale antistante la Chiesa di S. Caterina a Bova, andrà in scena SAPORI & PAROLE, spettacolo per occhi, palati e orecchie.

Musica, cibo e letteratura per la tappa siciliana

Uno spettacolo poliedrico tra Musica, Cibo e Letteratura, che presta la voce, in questa tappa, alla Sicilia. Durante la serata si potrà ascoltare fine letteratura e canti della tradizione popolare siciliana e assaporare alcuni tra i piatti tipici di questa terra. Un viaggio sensoriale che spazierà dai canti della tradizione popolare siciliana fino alla nostra contemporanea e amata “cantantessa” catanese.

Dal commissario Montalbano al brano dell’Eneide dedicato ad Encelado, mito sepolto sotto le ceneri del maestoso vulcano che abbiamo la fortuna di poter ammirare anche dalle nostre sponde. Dai colori e il gusto ricco della caponata alla semplicità e al valore morale del pane. Dal godimento della bellezza all’amarezza per una terra che ha, come la nostra, purtroppo ancora bisogno di eroi come Don Pino Puglisi. Lo spettacolo si strutturerà in quatto atti intervallati da degustazioni a cura dei ristoratori bovesi. Si scopriranno affinità e contrasti, ma soprattutto si sperimenterà un modo “altro” di avvicinare il teatro al pubblico e viceversa. L’idea è quella di far incontrare il teatro in luoghi più intimi e che non richiamino la rappresentazione; luoghi alternativi dove, attraverso l’ascolto, la visione e la partecipazione attiva del pubblico, il teatro si fonda con l’evento, con la festa. Sarà un’occasione per stare insieme, divertirsi e riflettere.

Le tre artiste in scena

In scena tre artiste diverse per formazione e istinto, ma capaci di dialogo e interazione, che stanno sperimentando un linguaggio diverso per parlarsi e per comunicare con il pubblico. Con Renata Falcone, Maria Gurnari e Maria Marino e con la partecipazione speciale di Consiglia Gurnari. Si ringraziano il Comune di Bova, in particolar modo rappresentato dal Consigliere Pietro Mangiola, e i ristoratori bovesi, per l’operosa collaborazione.

Vi aspettiamo numerosi Lunedì 11 Agosto 2014 nella splendida cornice di Bova.