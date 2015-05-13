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Save The Children ad Expo 2015

Nutrizione e malnutrizione al centro del nuovo spazio espositivo dell'organizzazione a Expo Milano, inaugurato con musica e testimonianze

13 Maggio 2015 - 16:58 | di Vincenzo Comi

Lo spazio espositivo di Save the Children a Expo 2015

di Daniela Bonanno Conti – Nei giorni scorsi si è tenuta l’inaugurazione dello spazio espositivo di “Save the Children“a Expo 2015. All’interno del Sito Espositivo vengono  affrontate le problematiche e  tematiche relative alla nutrizione e malnutrizione e dello sviluppo agricolo “nutrition sensitive”.

Il direttore generale d’organizzazione di Save The Children, Saverio Neri, ha inaugurato il sito, introducendo  le performance del pianista Giovanni Allevi,  che ha allietato i presenti con la musica di “Back to life” e “Amor Sacro” e dell’attrice Anna Foglietta che ha portato come testimonianza la lettera di una madre nepalese grata a Save the Children per i corsi sull’educazione alimentare e l’igiene.

La carenza di cibo è ancora una piaga a cui devono dobbiamo far fronte. Secondo le statistiche  ogni anno 3 milioni di bambini muoiono a causa della malnutrizione e circa 200 milioni di bambini soffrono per la scarsità di cibo.

Il Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015, Giuseppe Sala ha commentato così l’inaugurazione del sito espositivo : “Il Villaggio Save the Children è esattamente come vorrei che fosse ogni Padiglione dell’Esposizione Universale, ovvero la sintesi perfetta tra educazione e divertimento”.

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