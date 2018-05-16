Vibo Valentia aderisce alla campagna di Save the Children contro la povertà educativa: incontro con Bruno Pisani e mostra di Antonella Di Renzo e Italo Cosenza

Anche Vibo Valentia ha aderito alla campagna Illuminiamo il Futuro promossa da Save The Children, e lo fa con delle iniziative volute e realizzate in sinergia dal Centro Servizi per il Volontariato, il Centro di Aggregazione Sociale della città capoluogo, l’associazione ViboInsieme e l’associazione MiPiaci. L’adesione è frutto di una profonda condivisione dei tre obiettivi che Save the Children si prefigge di raggiungere entro il 2030: far sì che tutti i bambini possano apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti e aspirazioni, che possano aver accesso ad un’offerta educativa di qualità e che si possa eliminare la povertà minorile per favorire la crescita educativa.

“La Calabria, dopo Campania e Sicilia, è la regione con il tasso più alto di povertà educativa – osserva Donatella Fazio, presidente del Centro di Aggregazione – Per questo abbiamo pensato di aderire con consapevolezza ed impegno vero a questa iniziativa di Save The Children. In Calabria secondo quanto emerge dal rapporto, si rilevano le percentuali più alte di bambini che non frequentano l’asilo nido, di ragazzi che non sono mai andati a teatro, né a mostre o musei, o che non hanno visitato siti archeologici, circa 8 su 10, mentre quasi 7 su 10 non hanno letto un libro. Numeri che fanno riflettere e che ci devono spingere a fare qualcosa di più per dare felicità e occasioni di crescita educativa ai nostri bambini e ragazzi”.

L’incontro ‘Relazionarsi in armonia’

Le associazioni vibonesi hanno organizzato per domani, giovedì 17 maggio, alle ore 17, presso la sala Oscar del Centro di Aggregazione Sociale, un incontro dibattito sul tema “Relazionarsi in armonia”, su cui discorrerà il neuropsichiatra infantile Bruno Pisani, introdotto da don Enzo Varone, parroco di Santa Maria La Nova. Il suo intervento sarà preceduto dai saluti della presidente Fazio, del presidente Csv Roberto Garzulli, mentre a coordinare i lavori sarà il giornalista Michele La Rocca.

La serata ssarà preceduta dalla inaugurazione della mostra di pittura e scultura degli artisti Antonella Di Renzo, di rientro da Londra, e Italo Cosenza.

Gli artisti della mostra: Di Renzo e Cosenza

Antonella Di Renzo, vibonese doc, pittrice ormai di livello internazionale e poetessa, artista autodidatta, sceglie di dedicarsi all’arte dipingendo e sperimentando varie tecniche pittoriche. Espone alcuni quadri di effetto cromatico eccezionale rappresentanti i fiori della Calabria che non faranno altro che ravvivare e portare gioia e armonia in chi li osserva.

Italo Cosenza, nato a Roma nel 1935 è pittore e scultore della natura che è sempre la sua fedele ispiratrice. Il giallo intenso, l’azzurro e il verde sono le tonalità che più preferisce, le sue opere oscillano tra il realismo e l’impressionismo. Nelle mostre figurano alcune sculture in legno di piccole dimensioni ma di straordinario impatto emotivo e visivo.

La mostra rimarrà aperta fino a giovedì 24 maggio 2018 presso il Centro di Aggregazione Sociale.