Savoia-Reggina: come e dove vedere la partita
Per gli amaranto non sono più ammessi passi falsi, ma l'avversario è di quelli tosti
28 Settembre 2025 - 09:51 | Redazione
Sfida delicatissima quella che la Reggina si appresta ad affrontare sul campo del Savoia. Oltre le difficoltà rappresentate dalla forza dell’avversario, c’è anche il momento particolarmente complicato che la squadra attraversa e che ha scatenato anche la rabbia dei tifosi con la forte contestazione verso la società. Tornare al successo è quasi un obbligo per tanti motivi, compresa la necessità di non aumentare ancora il distacco dalla vetta.
Come vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand