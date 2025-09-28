City Now

Savoia-Reggina: come e dove vedere la partita

Per gli amaranto non sono più ammessi passi falsi, ma l'avversario è di quelli tosti

28 Settembre 2025 - 09:51 | Redazione

reggina allenamento sant agata girasole

Sfida delicatissima quella che la Reggina si appresta ad affrontare sul campo del Savoia. Oltre le difficoltà rappresentate dalla forza dell’avversario, c’è anche il momento particolarmente complicato che la squadra attraversa e che ha scatenato anche la rabbia dei tifosi con la forte contestazione verso la società. Tornare al successo è quasi un obbligo per tanti motivi, compresa la necessità di non aumentare ancora il distacco dalla vetta.

Come vedere la partita

Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

