Savoia-Reggina: come e dove vedere la partita

Per gli amaranto non sono più ammessi passi falsi, ma l'avversario è di quelli tosti

Sfida delicatissima quella che la Reggina si appresta ad affrontare sul campo del Savoia. Oltre le difficoltà rappresentate dalla forza dell’avversario, c’è anche il momento particolarmente complicato che la squadra attraversa e che ha scatenato anche la rabbia dei tifosi con la forte contestazione verso la società. Tornare al successo è quasi un obbligo per tanti motivi, compresa la necessità di non aumentare ancora il distacco dalla vetta.

