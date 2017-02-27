Scilla 365, successo per ‘I dolci d’Italia’

Con il convegno “I dolci d’Italia – Materie prime di qualità in pasticceria”, ospitato dalla Sala d’armi del castello di Scilla, ha preso il via “Scilla 365” (www.scilla365.it), il nuovo progetto di promozione turistica e territoriale del borgo di Scilla e della Costa Viola fortemente voluto dalla Pro loco scillese e dalla società “New Talk Srl” che scandirà, con una serie di eventi, tutto il 2017.

Il confronto tra esperti sulle materie prime di qualità

Un momento di confronto moderato da Domenico Britti, dell’università Magna Graecia di Catanzaro, improntato sulle eccellenze che caratterizzano i prodotti del settore e che ha visto protagonisti, introdotti dal vicepresidente della Pro Loco, Angelo Marra, Federico Infascelli dell’università Federico II di Napoli, Piergiorgio Topini, presidente dell’Accademia enogastronomica di Roma, Claudio Pica, presidente del Comitato per la valorizzazione del gelato artigianale italiano, Paolo Caridi, responsabile manifestazioni Apar (Associazione pasticceri reggini), Vincenzo Pennestrì, presidente Associazione nazionale gelatieri, Angelo Musolino, presidente Apar e Davide Destefano, responsabile regionale Compait Gelato.

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Un coro di esperti concorde nell’evidenziare la necessità di avvalersi di materie prime di alto livello per la realizzazione di prodotti dal target elevato che vadano incontro al consumatore e, nel contempo, promuovano le zone in cui si producono.

Argomento, questo, che ha occupato anche gli interventi dei rappresentanti istituzionali.

Sinergie e crescita del territorio

L’importanza delle sinergie positive per il raggiungimento di obiettivi mirati per la crescita del territorio, è stata sottolineata da Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla e dall’assessore alle Attività produttive del comune di Reggio Calabria, Saverio Anghelone.

I relatori hanno fornito interessanti excursus e spunti di riflessione sull’utilizzo di materie prime di qualità nel comparto dolciario e gelatiero, e nell’enogastronomia in generale, focalizzando l’attenzione anche sulle opportunità che riguardano la tutela ambientale e la valorizzazione delle professionalità. A margine del meeting Riccardo Fazzolari è stato insignito del titolo di Cavaliere del Gelato.

La due giorni che ha avviato il format ‘Scilla 365’ si è conclusa con l’evento Expò Pasticceria e Gelateria organizzato da Apar, Conpait Gelato e Siga – Associazione italiana gelatieri, che ha deliziato i palati dei visitatori con una degustazione di dolci della tradizione legati al Carnevale. L’iniziativa, aperta al pubblico e gratuita, ha richiamato nelle sale espositive del Castello di Scilla, numerose presenze e ha rappresentato l’occasione per la presentazione al pubblico di Italico, “il gelato che spacca ma unisce”, poiché annovera tra i suoi ingredienti il torcolato di Breganze, i fichi dottati di Calabria e la ricotta Marronaro di Pizzoli. I dolci dell’Expò Pasticceria e Gelateria sono stati poi donati in beneficienza agli istituti “Casa della carità” e “Casa Alloggio per anziane” di Scilla.

“Scilla 365” torna l’11 e 12 marzo con il 1° Trofeo Città di Scilla e il terzo autoslalom Scilla – Melia, suggestiva gara che si svolgerà nell’incantevole panorama della Costa Viola.