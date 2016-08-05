A Scilla i dipinti di Pietro Tripodi
Dal 10 al 14 agosto Pietro Tripodi espone i suoi dipinti nella sala consiliare del Comune di Scilla: natura, paesaggi e simboli in una mostra personale
05 Agosto 2016 - 13:28 | di Vincenzo Comi
L’arte pittorica coinvolge Pietro Tripodi fin dalla giovane età quando, da autodidatta, segue un’innata tendenza creativa, coltivata negli anni da studi artistici nella sua città, Reggio Calabria, dove nasce nel ’56 e dove opera ancora oggi.
I dipinti di Pietro Tripodi vengono apprezzati per la loro capacità di evocare talvolta un mondo tangibile, fatto di natura, paesaggi ed elementi macro, riprodotti quasi a volerne evidenziare ogni dettaglio, talora poichè accompagnano nel percorso inconscio dell’interpretazione grazie alle sfumature, sovrapposizioni e simbologie racchiuse all’interno di un’unica tela.
A Reggio Calabria dispone di uno studio d’arte in centro città, in cui è possibile apprezzare molti dei lavori realizzati, sia pittorici che scultorei.
Dal 10 al 14 agosto 2016, Pietro Tripodi espone in una mostra personale presso la sala consiliare del Comune di Scilla. Ingresso libero.
pietrotripodi@ymail.com