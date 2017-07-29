Scilla Film Fest, attesa per il Gran Galà di Crowdfunding
Ospiti del cinema, spettacolo musicale con due band e dress code da red carpet al Castello Ruffo, dove si terrà la serata di gala
29 Luglio 2017 - 20:54 | di Vincenzo Comi
Grande attesa per il Gran Galà di Crowdfunding della I edizione di Scilla FilmFest, che si terrà domenica 30 Luglio presso gli spazi esclusivi del Castello Ruffo di Scilla alle ore 23:30. Ospiti d’eccezione dello scenario cinematografico italiano ed internazionale la MADRINA dell’evento Manuela Metri, lo scrittore Federico Moccia, il regista Tony D’Angelo, la produttrice e regista Paola Squitieri, il regista Mimmo Calopresti, il regista sceneggiatore Massimo Scaglione, l’attore Tony Sperando, il regista Dimì De Delphes, le attrici Fioretta Mari, Cristina Greco, gli attori Saverio Vallone, Costantino Comito, Paolo Mauro, Marco Silani, Saverio Malara, Fabrizio Maria Barbuto, Lorenzo Martino e tutto lo staff di Scilla FilmFest.
Spettacolo Musicale con Live Band
Briganti Italiani cover delle Hit Italiane di sempre
ore 23:30 www.facebook.com/brigantitaliani/
Nexus Rock Band cover Disco/Rock ore
00:30 30 www.facebook.com/nexusrockband/
Dj Sound Demetrio Labate
Dress Code Red Carpet: Smoking e Abito Lungo
La quota prevede molteplici eventi del Programma
- Posto riservato alla proiezione del film serale a Piazza San Rocco (è gradita la conferma)
- Ingresso alla Piece Teatrale pomeridiana
- Ingresso al Gran Galà con Drink incluso e libero accesso alle aree di destazione Vinicola (Vino Rosso, Prosecco) e di Amaro Silano
Per info e prenotazioni: 3391812470 / 3270223076
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