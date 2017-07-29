Ospiti del cinema, spettacolo musicale con due band e dress code da red carpet al Castello Ruffo, dove si terrà la serata di gala

Grande attesa per il Gran Galà di Crowdfunding della I edizione di Scilla FilmFest, che si terrà domenica 30 Luglio presso gli spazi esclusivi del Castello Ruffo di Scilla alle ore 23:30. Ospiti d’eccezione dello scenario cinematografico italiano ed internazionale la MADRINA dell’evento Manuela Metri, lo scrittore Federico Moccia, il regista Tony D’Angelo, la produttrice e regista Paola Squitieri, il regista Mimmo Calopresti, il regista sceneggiatore Massimo Scaglione, l’attore Tony Sperando, il regista Dimì De Delphes, le attrici Fioretta Mari, Cristina Greco, gli attori Saverio Vallone, Costantino Comito, Paolo Mauro, Marco Silani, Saverio Malara, Fabrizio Maria Barbuto, Lorenzo Martino e tutto lo staff di Scilla FilmFest.

Spettacolo Musicale con Live Band

Briganti Italiani cover delle Hit Italiane di sempre

ore 23:30 www.facebook.com/brigantitaliani/

Nexus Rock Band cover Disco/Rock ore

00:30 30 www.facebook.com/nexusrockband/

Dj Sound Demetrio Labate

Dress Code Red Carpet: Smoking e Abito Lungo

La quota prevede molteplici eventi del Programma

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Ingresso alla Piece Teatrale pomeridiana

Ingresso al Gran Galà con Drink incluso e libero accesso alle aree di destazione Vinicola (Vino Rosso, Prosecco) e di Amaro Silano

Per info e prenotazioni: 3391812470 / 3270223076