Venerdì 29 settembre parte ufficialmente la terza edizione del Festival dell’Ospitalità, l’evento nato in Calabria e organizzato da Evermind, Home For Creativity, Fare Digital Media e dal club reggino del Touring Club, che si terrà a Scilla, è ormai alle porte e si candida ad essere il primo appuntamento di caratura nazionale della stagione autunnale in cui fare il punto della stagione appena conclusa e programmare investimenti e innovazioni per il nuovo anno.

In quest’ottica il Festival dell’Ospitalità in tre anni si è già posizionato come punto di riferimento degli operatori turistici calabresi e di tutto il sud Italia data la qualità dei relatori, provenienti da tutto il paese, e degli interventi previsti e per le tematiche affrontate che spazieranno dalla valorizzazione dei beni territoriali e culturali fino alle tecnologie digitali più utili per lo sviluppo delle aziende turistiche. Focus importante verrà inoltre dato al prodotto turistico, alla capacità di accogliere e ospitare viaggiatori e visitatori in maniera sincera e in sinergia con le eccellenze, anche umane, del territorio calabrese. Tutte risorse da valorizzare in maniera decisiva.

Un paese coinvolto nelle iniziative

Tutto il paese verrà coinvolto nelle iniziative previste. Non solo quelle dedicate a professionisti e aziende già attive nel settore, il Festival dell’Ospitalità è anche un’opportunità concreta per giovani e meno giovani che hanno deciso di puntare per il proprio futuro sul settore turistico e sulla valorizzazione del proprio territorio. Per queste persone il Festival è cassetta degli attrezzi, visione di un futuro possibile, occasione di formazione su temi strategici e opportunità di relazione con tanti esperti e aziende già attive e riconosciute sul piano nazionale.

L’evento di Scilla, però, sarà l’appuntamento finale di un percorso a tappe iniziato mesi fa e che ha coinvolto diverse location da nord a sud della Calabria e non solo. E’, inoltre, la tappa finale di un educational tour dal nome significativo “Calabria Ispirata”, un percorso dedicato a media ed influencer nazionali che proprio in questi giorni stanno esplorando la Calabria da nord a sud entrando in contatto con alcune delle buone pratiche turistiche, culturali e ambientali d’eccellenza della regione. Obiettivo dichiarato è quello di ribaltare un’immagine ancora troppo stereotipata in favore della scoperta di ciò che molti non si aspettano di trovare in Calabria. Potremmo definirlo turismo ispirato o turismo dello stupore.

Gli influencer in arrivo a Scilla

Il gruppo di otto influencer, accompagnato da Roberta Caruso di Home4Creativity di Montalto Uffugo, giungerà a Scilla proprio venerdì 29 settembre. Giornalisti, travel blogger e social influencer dopo aver esplorato la regione si troveranno a conoscere tante altre best practice dalla viva voce dei loro creatori. Una vera full immersion nella Calabria più bella che va raccontata e promosso.

Durante la tre giorni non mancheranno appuntamenti dedicati alla cultura e al dialogo con autori di libri come Domenico Nunnari che presenterà il suo “La Calabria raccontata gli italiani” edito da Rubettino, un’altra eccellenza calabrese. Sabato pomeriggio presso il Castello Ruffo saranno due gli appuntamenti di formazione gratuita aperti a tutti sui temi del turismo digitale mentre domenica il Festival si concluderà con un’InstaWalk, passeggiata “promozionale”, per le vie del paese e del borgo di Chianalea. Perché non c’è turismo senza sincera condivisione.