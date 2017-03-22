‘SCILLA365’, raduno nazionale dei ninja della comunicazione

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo, è in programma a Scilla la tre giorni dedicata al marketing e alla comunicazione.

Nell’ambito della manifestazione ‘Scilla365’, infatti, la perla del Tirreno ospiterà il ‘Ninja Camp – Dominare i mostri del futuro. Powered by Enel’, il raduno nazionale di Ninja Marketing, la più grande community di marketing italiana, composta da professionisti del marketing digitale e innovativo provenienti da tutta Italia.

Un appuntamento di altissimo profilo, quello che si terrà nello spettacolare Castello Ruffo di Scilla, interamente dedicato a esperti e appassionati del digital e dell’intero universo della comunicazione e aperto alla partecipazione di imprenditori e professionisti che desiderano approfondire trend e pratiche della disciplina declinati secondo i tre temi del camp: brand journalism, food e turismo.

Il ricco programma di iniziative prevede, inoltre, un ulteriore momento formativo con la presenza dei ragazzi di ‘Casa Surace’. La società di produzione video nata nel 2014 e diventata in poco tempo un autentico fenomeno virale sul web, con numeri da capogiro, sarà infatti protagonista di un talk.

In contemporanea all’evento, sabato 25 alle ore 15.30, sarà ospitato nel Castello Ruffo di Scilla, anche la startup competition, il premio ‘SpinUP’ dedicato alle startup del settore turismo e agrifood che potranno presentare le loro idee di business a investitori e imprenditori. La competizione è supportata dal Gruppo Banca Sella e organizzata da ‘Reboot’, ‘NaStartup’ e Confindustria Reggio Calabria.

Per info: www.scilla365.it