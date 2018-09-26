Scuola di Basket Viola conferma la fisioterapista Rossella Falcomata’
La Scuola di Basket Viola conferma la fisioterapista Rossella Falcomatà, al lavoro con la prima squadra di C Silver e con il settore giovanile nero-arancio
26 Settembre 2018 - 10:17 | di Michele Favano
La Scuola di Basket Viola si struttura grazie alla conferma di una pedina importantissima.
Arriva una lieta conferma: in questi anni ha lavorato con profitto in nero-arancio dando una mano alla prima squadra ma dedicandosi prevalentemente ai baby del Pianeta Viola.
Rossella Falcomatà è stata confermata nel ruolo di fisioterapista del club nero-arancio e sta già lavorando con profitto sia con la prima squadra che parteciperà alla C Silver che con gli atleti del settore giovanile.
La professionista reggina ha fatto parte integrante del gruppo Under 18 d’Eccellenza che ha strabiliato e battuto qualsiasi tipo di concorrenza nella passata stagione posizionandosi davanti alle super potenze della Sicilia come Trapani e Capo d’Orlando.
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