La Scuola di Basket Viola si struttura grazie alla conferma di una pedina importantissima.

Arriva una lieta conferma: in questi anni ha lavorato con profitto in nero-arancio dando una mano alla prima squadra ma dedicandosi prevalentemente ai baby del Pianeta Viola.

Rossella Falcomatà è stata confermata nel ruolo di fisioterapista del club nero-arancio e sta già lavorando con profitto sia con la prima squadra che parteciperà alla C Silver che con gli atleti del settore giovanile.

La professionista reggina ha fatto parte integrante del gruppo Under 18 d’Eccellenza che ha strabiliato e battuto qualsiasi tipo di concorrenza nella passata stagione posizionandosi davanti alle super potenze della Sicilia come Trapani e Capo d’Orlando.