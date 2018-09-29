Pomeriggio di basket giovanile al Pianeta Viola: gli Under 14 e 15 del network neroarancio ospitano il Cus Messina per rodare uomini e schemi

Impegni e canestri per la Scuola di Basket Viola. Venerdì 28 settembre 2018 i gruppi giovanili Under 14 ed 15 del network nero-arancio hanno vissuto un bel pomeriggio di sport.

Gli atleti della Cus Messina di Claudio Cavalieri, emozionante atleta con un passato anche alla Viola Reggio Calabria, oggi allenatore dei giovani hanno varcato lo stretto in un buon numero per rodare uomini e schemi in vista degli impegni giovanili di stagione: al Pianeta Viola, hanno trovato una bella accoglienza del team nero-arancio.

Alle ore 16.30 i 2004 di Gianni Tripodi, Responsabile del settore giovanile della Sbv ben figurano nei primi due periodi giocando una pallacanestro fluida e determinata: la crescita del Cus, invece,si è notata nella seconda parte di gara.

A seguire, invece, i nati nel 2005 allenati da Francesco Barilla hanno replicato e ben figurato sempre contro i rappresentanti in arrivo dalla Sicilia inserendo nel roster nuovi innesti e creando un gruppo ultra competitivo grazie alle sinergie con Basket Pellaro e Ymca Siderno.

Un clima di fratellanza ed amicizia con gli avversari per un test e nuove iniziative che, sicuramente verranno riproposte durante la stagione.