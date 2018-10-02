La Serie C Silver della Scuola di Basket Viola ha giocato un nuovo test amichevole.

Il primo di Ottobre 2018, Scorza e soci sono scesi in campo al PalaMangione di Gioia Tauro per sfidare gli atleti della Cestistica Gioiese, compagine che, nella prossima stagione parteciperà al campionato di Serie D.

I nero-arancio crescono e mostrano ottimi riscontri sulle ali del trio di esterni rappresentato da Barrile, Viglianisi e Pandolfi.

Buone indicazioni anche per Giovanni Scialabba e Simone Ciccarello.

Il test è stato corretto e ben disputato grazie alla voglia di far bene della compagine locale allenata da Eugenio Dattola: tanti canestri per il duo formato da Marco Costantino e Francesco Russo.

Un ulteriore passo in avanti verso l’avvicinamento al massimo campionato regionale.