Scuola di Basket Viola: Loredana Costantino è il nuovo preparatore fisico
L'ex stella del basket femminile calabrese entra nello staff nero-arancio: si occuperà del settore giovanile e della prima squadra di C Silver
03 Ottobre 2018 - 10:24 | di Michele Favano
La Scuola di Basket Viola continua a strutturarsi.
La casella del Preparatore fisico, figura fondamentale nella pallacanestro di oggi è stata riempita.
Loredana Costantino, gloria assoluta del basket femminile calabrese e non solo è una nuova ed importante pedina nero-arancio.
Dopo aver completato il percorso di Preparatore Fisico della Federazione Italiana Pallacanestro è pronta ad una nuova ed intrigante sfida: si occuperà della preparazione di tutto il settore giovanile nero-arancio e della prima squadra pronta ai nastri di partenza del campionato di C Silver.
Loredana Costantino ha scritto pagine indelebili del basket in rosa: ha militato per tantissimi anni nei campionati di Serie A: oggi, metterà la sua esperienza al servizio dei giovani violini.
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