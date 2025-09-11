Scuola Calcio Simone Neto Dell’Acqua-Accademia Reggio Ravagnese. Al via la stagione

Sono aperte le iscrizioni. Il dettaglio dei giorni e degli orari di allenamento

La Scuola Calcio Simone Neto Dell’Acqua – Accademia Reggio Ravagnese è ormai una realtà consolidata nel panorama sportivo reggino. Non è solo un luogo dove si impara a calciare un pallone, ma uno spazio educativo che accompagna i bambini e i ragazzi in un percorso di crescita generale, quindi calcistica, umana e sociale.

Istruttori qualificati, passione e metodo

Il cuore dell’attività è rappresentato dagli istruttori, figure professionali preparate e animate da una grande passione per il calcio e per l’educazione dei giovani. Ogni allenamento è pensato non soltanto per trasmettere nozioni tecniche, ma anche per stimolare disciplina, collaborazione e rispetto delle regole.

Il metodo si basa sull’equilibrio tra gioco e insegnamento: i più piccoli vengono guidati alla scoperta del calcio attraverso attività anche ludiche, mentre i più grandi seguono programmi mirati al miglioramento delle abilità individuali e collettive.

Inizio dell’attività, giorni e orari

La Scuola Calcio Simone Neto Dell’Acqua – Accademia Reggio Ravagnese ha dato il via dallo scorso 2 settembre, alla nuova stagione sportiva. Le attività hanno avuto inizio con allenamenti programmati per tutte le categorie giovanili. L’obiettivo è offrire a bambini e ragazzi non solo un percorso di crescita calcistica, ma anche un’esperienza educativa basata sui valori dello sport, del rispetto e della condivisione.

Categorie e orari di allenamento

Gli allenamenti saranno suddivisi in base alle fasce d’età:

Piccoli Amici e Primi Calci (nati 2019/2020 – 2017/2018)

Campo a 5 – Martedì, Giovedì e Sabato dalle 16:00 alle 17:30

Campo a 7 – Martedì e Giovedì dalle 17:30 alle 19:00; Sabato dalle 15:00 alle 16:30

Campo a 7 – Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 17:30; Sabato dalle 16:30 alle 18:00

Iscrizioni aperte

La società ha aperto le iscrizioni per la stagione 2025/2026. Tutti gli interessati possono contattare il numero 370 1260660 o scrivere all’indirizzo mail ccmsportingreggio@gmail.com per ricevere informazioni.