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Scuole chiuse per allerta meteo

Allerta meteo rossa, a Reggio Calabria scuole chiuse lunedì 23 gennaio: lo conferma il sindaco Falcomatà, attesa l'ordinanza di Palazzo San Giorgio

22 Gennaio 2017 - 18:22 | di Vincenzo Comi

Allerta meteo a Reggio Calabria, immagine d'archivio dell'ordinanza del sindaco sulle scuole

“La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa. Domani, quindi, le scuole rimarranno chiuse. Cari ragazzi, approfittatene per studiare…almeno un po”.

È di qualche minuto fa il post del sindaco Giuseppe Falcomatà che conferma quanto già scritto dal presidente del Consigio Comunale Demetrio Delfino proprio su Facebook “Domani 23/01/2017 scuole chiuse.

A breve quindi dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale di Palazzo San Giorgio con l’ordinanza firmata dal sindaco Falcomatà che dispone la chiusura degli edifici scolastici.

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