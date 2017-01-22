Scuole chiuse per allerta meteo
Allerta meteo rossa, a Reggio Calabria scuole chiuse lunedì 23 gennaio: lo conferma il sindaco Falcomatà, attesa l'ordinanza di Palazzo San Giorgio
22 Gennaio 2017 - 18:22 | di Vincenzo Comi
“La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa. Domani, quindi, le scuole rimarranno chiuse. Cari ragazzi, approfittatene per studiare…almeno un po”.
È di qualche minuto fa il post del sindaco Giuseppe Falcomatà che conferma quanto già scritto dal presidente del Consigio Comunale Demetrio Delfino proprio su Facebook “Domani 23/01/2017 scuole chiuse.
“
A breve quindi dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale di Palazzo San Giorgio con l’ordinanza firmata dal sindaco Falcomatà che dispone la chiusura degli edifici scolastici.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie