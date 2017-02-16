Secondo modulo del corso 2016-2017 della Scuola di cultura politica ISESP

Il secondo modulo del corso 2016-2017 della Scuola di cultura politica organizzata dall’ISESP con la collaborazione del DiGiEc dell’Università Mediterranea continua con la conferenza di sabato 18 febbraio che sarà tenuta dal prof. Andrea Monorchio, ordinario di Contabilità di Stato nell’Università di Siena, sul tema “L’Italia e l’euro”. Introdurranno la lezione, i saluti di Francesco Manganaro, direttore del DiGiEc, di Raffaele Cananzi, presidente dell’ISESP, di Stefano Poeta, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria. Moderano e concludono il presidente della Commissione Giustizia del Senato e direttore della Scuola Nico D’Ascola e Daniele Cananzi, coordinatore scientifico della Scuola. Il prof. Monorchio, Ragioniere di Stato all’epoca dell’entrata nell’euro dell’Italia e uno dei principali protagonisti di quel momento, analizzerà l’attuale situazione ripercorrendone origini e cause. La conferenza fa parte delle attività della Scuola, ed è aperta al pubblico. L’incontro si terrà alle ore 11:00presso Palazzo Sarlo, Via T. Campanella.