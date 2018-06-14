Segato, due ex adesso alla Juventus, giocano per il tricolore
Leo Bevilacqua e Giovanni Giorgi, cresciuti nella Segato, sfidano l'Inter a Ravenna per il titolo italiano Under 15. Intanto gli Under 10 giocano le finali CSI
14 Giugno 2018 - 09:54 | di Michele Favano
Dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere in ambito regionale, oggi la società della Segato tiferà per due ex mai dimenticati, impegnati in campo per la conquista del tricolore.
Leo Bevilacqua e Giovanni Giorgi, ceduti dalla società Segato alla Juventus, contenderanno oggi alle ore 20.30, a Ravenna il titolo Italiano Under 15 all’Inter.
La gara sarà trasmessa in diretta sul canale 60, a distanza di pochi chilometri il gruppo Under 10 della Segato disputerà le finali nazionali CSI
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