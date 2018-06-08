All'Hostaria dei Campi si seguono tutte le partite dei Mondiali di Russia 2018 davanti a pizza ad alta digeribilità, pesce e birre artigianali

Il mondiale è sempre una competizione che affascina. Incolla ai televisori gli appassionati dell’intero globo e riesce a coinvolgere anche coloro che solitamente il calcio non lo seguono oppure lo fanno in maniera distaccata. Questa ultima fascia, in Italia, purtroppo, per l’edizione Russia 2018 non verrà coinvolta, vista la sorprendente quanto deludente eliminazione egli azzurri, che non parteciperanno alla kermesse di calcio più importante. Ed allora può succedere che ognuno decida di prendere in simpatia una nazione qualunque per seguirla e magari tifarci pure, sperando che la stessa possa arrivare fino in fondo alla competizione.

Quella che sta per cominciare, esattamente il 14 giugno, è la ventunesima edizione con la partita inaugurale che vedrà i padroni di casa della Russia confrontarsi contro l’Arabia Saudita e si concluderà il prossimo 15 luglio.

Già detto che l’Italia non ci sarà, ci saranno invece gli schermi all’interno dell’Hostaria dei Campi che daranno a tutti la possibilità di gustare una buona pizza o dell’ottimo pesce e seguire con attenzione tutte le gare della competizione.

L’Hostaria dei Campi, situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. Il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Il ristorante offre, inoltre, la possibilità di accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Per maggiori info chiamaci ai numeri 0965.324003 o 349.3610766