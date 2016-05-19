SenzaTabù: ogni mese ai Riuniti oltre 25 IVG

Ogni mese, all’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria, si effettuano circa 25 IVG, interruzioni volontarie di gravidanza.

Molto spesso le donne che si recano a richiedere questa prestazione sono molto giovani, spesso appena ventenni, a volte minorenni accompagnate da un tutore.

A volte trentenni disperate per quel concepimento avvenuto con l’ennesimo uomo sbagliato e lavoro part time. Sono diverse le scelte che spingono una donna a interrompere una gravidanza. Non sempre, purtroppo consapevoli.

Il servizio di risposta sulla legge 194

Per un mese a partire da oggi la dott.ssa Valeria Basile si renderà disponibile a rispondere ai quesiti sulla legge 194/78, sulla regolamentazione, sulle modalità, tempi e vincoli delle IVG, e soprattutto sulle possibili implicazioni emotive e psicologiche.

Scrivi a redazione@citynow.it

La poesia sulle emozioni di molte donne

Riportiamo qui una poesia che racchiude in se le emozioni di molte donne:

– Gianluca –

Una settimana e non so neanche che ci sei,

Non pensavo irrompessi tutto ad un tratto nei giorni miei.

Vivo serena, vivo spensierata,

Fumando sigarette e passando ogni serata

A bere con gli amici, a stare in compagnia

E non immaginando nemmeno che stai per travolgere come un treno la vita mia

Cinque settimane, sto pensando a te

Mentre fisso spaventata il test poggiato sul bidet

Una lacrima, un sorriso

Lo stupore sul mio viso

Mentre, incredula, ripeto che

Non è possibile sia successo proprio a me

Sei settimane,

Ho visto il tuo papà, sai che ha detto?

“Andiamo in ospedale e risolviamo tutto!

“

Ed io, in preda ad un attacco di isteria

Gli ho detto che la decisione è solo mia.

Occhi fissi sul libro,

La penna che mi cade…

Scusami…ma non mi sento pronta a diventare madre…

Hai sette settimane, la sera più non bevo

E ho smesso di fumare…almeno questo te lo devo!

Per me erano svaghi..per te soltanto pene

E fin quando stai con me voglio farti stare bene!

Otto settimane, inerme sopra il letto

Continuo a domandarmi se sei femmina o maschietto.

Piango, piango, mi batte forte il cuore

Sai Gianluca, mi sono resa conto che ti chiamo già per nome.

Nove settimane, 9 di mattina,

Seduta in ospedale quanto è fredda la panchina…

Il medico mi guarda, mi chiede “è sicura?

“

Timidamente faccio un cenno e lui procede alla puntura.

Dormo, sogno, piango

Ma l’incubo non svanisce al mio risveglio

Sento di aver sporcato la coscienza con il fango

Ma le amiche mi dicono che con il tempo andrà meglio…

Dieci settimane, ancora alla scrivania

Sul libro dell’esame ora c’è una scritta:

“Ciao Gianluca, scusa se ti ho mandato via”.