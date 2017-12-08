La Galleria Serart, da 40 anni impegnata nella realizzazione e divulgazione di attività artistiche nel territorio reggino e non solo, persegue da sempre due obiettivi ambiziosi: creare nuovi spazi espositivi, moderni percorsi di ricerca per un’arte in continua evoluzione che abbracci il concetto di Galleria in cui Arte e Cultura si fondono creando delle sinergie; e offrire agli artisti, giovani, emergenti e non, la possibilità di farsi conoscere uscendo dai confini del territorio reggino per proiettarsi su scenari più ambiziosi, nazionali ed esteri.

La collettiva ‘Stati d’animo’ e i sei artisti reggini

In questo contesto si colloca la Collettiva d’arte contemporanea dal titolo “STATI D’ANIMO” che la Galleria Serart inaugurerà sabato 9 dicembre 2017 alle ore 17.00. Protagoniste saranno le opere di sei artisti reggini, in permanenza presso la Galleria, FRANCESCO LOGOTETA – PIERFILIPPO BUCCA – SASO PIPPIA – SEBASTIANO PLUTINO – ANTONIO TONY GIUFFRE’ E PASQUALE FERRARA, che con i loro stili personali caratterizzati da vibrazioni emotive, susciteranno nello spettatore, attraverso un viaggio emozionale, degli Stati d’animo, sentimenti meno intensi delle emozioni, che non hanno una causa contestuale ma, che raggruppate insieme generano emozioni.

Sensazioni non vissute come reazioni a stimoli definiti ma piuttosto indotte attraverso sfumature di colori, tratti decisi e pennellate fugaci, bagliori di luce e oscurità.

Un insieme di tonalità affettive di base che contraddistinguono le singole personalità degli artisti e il loro modo di approcciarsi al mondo.

Vernissage, sede e orari della mostra

Il vernissage della collettiva sarà sabato 9 dicembre alle ore 17:00 presso i locali della Galleria Serart in via P. Andiloro 6/G di Reggio Calabria e sarà visitabile fino a giorno 23 dicembre 2017 nei seguenti orari 9.00 – 12.00 / 16.00 – 20.00

Per info: 0965897447 t – FB: Associazione Culturale Serart Serraino