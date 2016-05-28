Sergio Cammariere, Danilo Rea e Gino Paoli al Rendano di Cosenza

Il 18 novembre al Teatro Rendano di Cosenza un concerto unico per i trent'anni di Fatti di Musica, con una super band e il nuovo album di Cammariere

Sarà un evento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, quello che la trentesima edizione di “Fatti di Musica”, la prestigiosa rassegna del Miglior Live d’Autore, presenterà il prossimo 18 novembre al Teatro Rendano di Cosenza: eccezionalmente insieme, sul palcoscenico dello storico teatro cosentino arriveranno Sergio Cammariere, Danilo Rea e Gino Paoli, accompagnati da una super band composta da Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni, Daniele Tittarelli, sax. Nel concerto che durerà oltre due ore, sarà anche presentato il nuovo album di Sergio Cammariere in uscita ai primi di novembre.

“È un evento imperdibile!

“, ha dichiarato Ruggero Pegna, direttore artistico e organizzatore della rassegna. “Un’altra gemma di un’edizione di Fatti di Musica che festeggia il trentennale con live unici e straordinari.

“. Tre stili, tre grandi musicisti e artisti; la storia, il presente e il futuro della migliore musica d’autore, per una notte che si preannuncia indimenticabile per gli ottocento spettatori che riusciranno ad accaparrarsi i biglietti disponibili.