La Carriera di Sergio Casile: Dalle Origini nei Club alla Scena Dance Italiana

Sergio Casile, nato a Reggio Calabria (Italy) il 19 maggio 1975, muove i primi passi nel panorama dance già nel 1989. Ha suonato nei più importanti CLUB della Calabria e della Sicilia, e in altre importanti località della penisola.

Dal 1995 ha collaborato con AFC Atmosphere Fashion Club e dal 1998 con WITH LOVE, collaborando in consolle con i top dj’s Italiani e internazionali. Ha riscosso successo in giro per l’Italia anche grazie alle dirette radiofoniche nazionali di RIN (Radio Italia Network) dalle discoteche Marabù & Taitù (Giardini Naxos).

I generi musicali che attualmente predilige sono l’house SOULFUL (classic/vocal house) – DEEP.

Part 1: Track List

Lil Louis – Never Ending Song (Cherise) Tommy Bones, Lydia Rhodes – What I Feel (Eric Kupper Klassic Mix) Miguel Migs – Lionels Jam (2012 Remix) Joey Negro, The Sunburst Band, Angela Johnson – In The Thick of It (Opolopo Boogie Remix) Patrick Green – Nubian Prayer (Organic Mix) Raffa Scoccia, Millio – Take It To The Top (Deep Mix) Kyodai – Breaking (Original Mix) Kenny Summit, Director’s Cut, Yasmeen, Frankie Knuckles, Eric Kupper – Loving You (Original) Osunlade – Re-Offering (Sekouba Bambino – Decourage (Charles Webster Vocal Mix)) DJ Spen presents Groove CarteLL and Meropa Park – Reminisce (DJ Spen & N’Dinga Remix) Anthony Nicholson – Solitude (miquifaye’s Dream) The Layabouts, Portia Monique – Do Better

Part 2: Track List