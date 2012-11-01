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La Carriera di Sergio Casile: Dalle Origini nei Club alla Scena Dance Italiana

Scopri il percorso musicale di Sergio Casile, da giovane promessa a DJ affermato nei club più famosi d'Italia, amante della house soulful e deep

01 Novembre 2012 - 19:18 | di Redazione

Il dj Sergio Casile, nato a Reggio Calabria, protagonista del dj set di ottobre 2012

Sergio Casile, nato a Reggio Calabria (Italy) il 19 maggio 1975, muove i primi passi nel panorama dance già nel 1989. Ha suonato nei più importanti CLUB della Calabria e della Sicilia, e in altre importanti località della penisola.

Dal 1995 ha collaborato con AFC Atmosphere Fashion Club e dal 1998 con WITH LOVE, collaborando in consolle con i top dj’s Italiani e internazionali. Ha riscosso successo in giro per l’Italia anche grazie alle dirette radiofoniche nazionali di RIN (Radio Italia Network) dalle discoteche Marabù & Taitù (Giardini Naxos).

I generi musicali che attualmente predilige sono l’house SOULFUL (classic/vocal house)DEEP.

Part 1: Track List

  1. Lil Louis – Never Ending Song (Cherise)
  2. Tommy Bones, Lydia Rhodes – What I Feel (Eric Kupper Klassic Mix)
  3. Miguel Migs – Lionels Jam (2012 Remix)
  4. Joey Negro, The Sunburst Band, Angela Johnson – In The Thick of It (Opolopo Boogie Remix)
  5. Patrick Green – Nubian Prayer (Organic Mix)
  6. Raffa Scoccia, Millio – Take It To The Top (Deep Mix)
  7. Kyodai – Breaking (Original Mix)
  8. Kenny Summit, Director’s Cut, Yasmeen, Frankie Knuckles, Eric Kupper – Loving You (Original)
  9. Osunlade – Re-Offering (Sekouba Bambino – Decourage (Charles Webster Vocal Mix))
  10. DJ Spen presents Groove CarteLL and Meropa Park – Reminisce (DJ Spen & N’Dinga Remix)
  11. Anthony Nicholson – Solitude (miquifaye’s Dream)
  12. The Layabouts, Portia Monique – Do Better

Part 2: Track List

  1. Ziggy Funk, Taliwa – What You Afraid Of (DJ Spen & Thommy Davis Disco Party Mix)
  2. Ziggy Funk, Taliwa – What You Afraid Of (DJ Spen & Thommy Davis Disco Phobia Mix)
  3. Glenn Underground – We, The Party (Lets Get Down)
  4. Audiosoul – Carnival (Original Mix)
  5. Rob Wu – How You Do It (Byron Foxx Mix)
  6. Natasha Watts – Good Day (Alex Dimitri South Soul Original Mix)
  7. Stacy Kidd – In The House (Tommy Largo Instrumental Remix)
  8. DJ Spen, Marc Evans – A Spiritual Love
  9. Marlon D, Mena Keys – We Need His Power (Dj Spen & Gary Hudgins Vocal Mix)
  10. Lady Aya – Shake Your Body (Club Mix)
  11. Scott Jenkins – El Jefe (Tony Lebron Timbaloco Mix)
  12. Salvatore Agrosi, Dennis Baker – The Real Me (Lars Behrenroth Remix)

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