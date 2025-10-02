Serie B: giornata di pareggi. Frena Inzaghi, vola il Frosinone. I risultati e la classifica

Il turno infrasettimanale di serie B è stato caratterizzato da tanti pareggi. Il Palermo di Inzaghi ha frenato dopo una grande partenza e dopo il pari sul campo del Cesena, è il Venezia a imporre lo stop ai rosanero. E approfittando anche dello 0-0 del Modena, vola in vetta il Frosinone, se vogliamo anche in maniera inaspettata.

I risultati della giornata

V. Entella – Bari 2-2

Reggiana – Spezia 1-1

Palermo – Venezia 0-0

Padova – Avellino 2-2

Juve Stabia – Mantova 2-1

Frosinone – Cesena 3-1

Sampdoria – Catanzaro 0-0

Pescara – Sudtirol 1-1

Empoli – Monza 1-1

Carrarese – Modena 0-0

La classifica

Frosinone 14

Modena 14

Palermo 12

Avellino 11

Cesena 11

Juve Stabia 10

Sudtirol 9

Venezia 9

Monza 8

Padova 8

Carrarese 7

Catanzaro 6

Reggiana 6

V. Entella 6

Empoli 6

Pescara 5

Bari 3

Spezia 3

Mantova3

Sampdoria 2