Serie B: giornata di pareggi. Frena Inzaghi, vola il Frosinone. I risultati e la classifica
Panchina a rischio per il reggino Caserta, la Sampdoria sempre ultima
02 Ottobre 2025 - 10:35 | Redazione
Il turno infrasettimanale di serie B è stato caratterizzato da tanti pareggi. Il Palermo di Inzaghi ha frenato dopo una grande partenza e dopo il pari sul campo del Cesena, è il Venezia a imporre lo stop ai rosanero. E approfittando anche dello 0-0 del Modena, vola in vetta il Frosinone, se vogliamo anche in maniera inaspettata.
I risultati della giornata
V. Entella – Bari 2-2
Reggiana – Spezia 1-1
Palermo – Venezia 0-0
Padova – Avellino 2-2
Juve Stabia – Mantova 2-1
Frosinone – Cesena 3-1
Sampdoria – Catanzaro 0-0
Pescara – Sudtirol 1-1
Empoli – Monza 1-1
Carrarese – Modena 0-0
La classifica
Frosinone 14
Modena 14
Palermo 12
Avellino 11
Cesena 11
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Venezia 9
Monza 8
Padova 8
Carrarese 7
Catanzaro 6
Reggiana 6
V. Entella 6
Empoli 6
Pescara 5
Bari 3
Spezia 3
Mantova3
Sampdoria 2