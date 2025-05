Serie B: Sampdoria shock, è serie C. Si salva il Brescia nel finale

Frosinone e Salernitana lo scorso anno in serie A, adesso si giocano il play out per non retrocedere

L’ultima giornata del campionato di serie B ha emesso i verdetti definitivi. La notizia più clamorosa riguarda la Sampdoria che non va oltre il pari con la Juve Stabia e retrocede in serie C. Altre due grandi, lo scorso anno in serie A, sono costrette al play out e una tra Salernitana e Frosinone scenderà di categoria. Il Cesena non solo consolida la propria posizione dentro i play off, ma riesce anche a superare il Palermo, retrocede il Cittadella, si salva il Brescia.

Il programma della giornata

Sassuolo – Frosinone 0-1

Sudtirol – Bari 0-0

Brescia – Reggiana 2-1

Cittadella – Salernitana 0-2

Juve Stabia – Sampdoria 0-0

Mantova – Catanzaro 0-0

Palermo – Carrarese 1-1

Spezia – Cosenza 3-1

Modena – Cesena 0-1

Pisa – Cremonese 2-1

La classifica

Sassuolo 82 (promosso in serie A)

Pisa 76 (promosso in serie A)

Spezia 66 (play off)

Cremonese 61 (play off)

Juve Stabia 55 (play off)

Cesena 53 (play off)

Catanzaro 53 (play off)

Palermo 52 (play off)

Bari 48

Sudtirol 46

Modena 45

Carrarese 45

Reggiana 44

Mantova 44

Brescia 43

Frosinone 43 (play out)

Salernitana 42 (play out)

Sampdoria 41 retrocede in serie C

Cittadella 39 retrocede in serie C

Cosenza (-4) 30 retrocede in serie C