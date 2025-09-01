Serie C: tre squadre a punteggio pieno, Cosenza ko. I risultati e la classifica

Seconda giornata in serie C con le attenzioni rivolte al girone C, quello più a sud. Il Catania di Mimmo Toscano dopo il 6-0 inflitto al Foggia si impone anche a Cava e comanda la classifica a punteggio pieno, stesso dicasi per la Salernitana che ribalta il Cosenza al Marulla e il Benevento. Punteggio tennistico per l’Atalanta U23 contro la matricola Casarano, sei gol anche del Trapani con il Latina.

I risultati

Atalanta U23 – Casarano 6-2

Cavese – Catania 0-1

Foggia – Sorrento 1-0

Potenza – Cerignola 0-0

Trapani – Latina 6-0

Altamura – Crotone 0-4

Picerno – Giugliano 2-2

Benevento – Casertana 2-1

Cosenza – Salernitana 1-2

Siracusa – Monopoli 1-2

La classifica

Catania, Benevento, Salernitana 6; Monopoli, Potenza 4; Atalanta U23, Crotone, Casertana, Latina 3; Picerno, A. Cerignola 2; Giugliano, Cosenza, Cavese, Sorrento, Casarano 1; Siracusa, Foggia, Altamura 0; Trapani -4.