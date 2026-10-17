Carburante, in Calabria l’approvvigionamento torna lentamente alla normalità

Le aree di distribuzione di benzina e diesel stanno ricevendo le consegne dalle autobotti partite dai depositi di Vibo Valentia

Sta lentamente tornando alla normalità l’approvvigionamento di carburante in Calabria.

A partire da ieri pomeriggio le aree di distribuzione di benzina e diesel stanno infatti ricevendo le consegne dalle autobotti partite dai depositi di Vibo Valentia.

Negli ultimi giorni la situazione era diventata particolarmente critica per via del blocco della raffineria Eni di Taranto, nodo strategico per l’intero sud Italia nell’approvvigionamento di carburanti, e per la mancanza di prodotto ai depositi di Vibo Marina. Le difficoltà sono rientrate oggi a seguito dello sblocco dei presidi a Taranto e dell’arrivo del carburante alla raffineria vibonese.

Leggi anche

La protesta dei Tir di Fedralog non ha inciso sulle cisterne

La protesta degli autotrasportatori, iniziata oggi e che finirà il 20, proclamata da Fedralog, la Federazione regionale della logistica, che prevede presidi ma non blocchi stradali, quindi, non ha inciso sulla circolazione delle cisterne.

In alcuni distributori si registrano ancora code di automobilisti, ma contenute rispetto ai giorni scorsi. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro pochi giorni.

Leggi anche

Fonte: Ansa Calabria