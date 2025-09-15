Serie C: crollo Catania, notte fonda per il Siracusa. I risultati e la classifica
Vola la Salernitana, unica a punteggio pieno e con una gara ancora da giocare. Il Trapani cancella la penalizzazione
15 Settembre 2025 - 10:26 | Redazione
E’ andata in scena la quarta giornata del campionato di serie C girone C e non sono mancate le sorprese. Per esempio quella che ha visto soccombere il Catania sul campo del Cosenza, come la vittoria del Casarano a Picerno. Viaggia spedita la Salernitana, in testa alla classifica e con una partita in meno. Mercoledi i granata affronteranno l’Atalanta U23, match valido per la terza giornata di campionato.
I risultati della giornata
Foggia – Latina 1-1
Monopoli – A. Cerignola 2-0
Potenza – Crotone 3-3
Picerno – Casarano 1-2
Siracusa – Benevento 0-3
Atalanta U23 – Altamura 0-0
Cosenza – Catania 4-1
Trapani – Casertana 2-0
Salernitana – Sorrento 2-1
Cavese – Giugliano oggi
La classifica
Salernitana 9
Catania 9
Benevento 9
Monopoli 7
Casarano 7
Casertana 6
Crotone 5
Cosenza 5
Potenza 5
Picerno 5
A. Cerignola 5
Atalanta U23 4
Latina 4
Foggia 4
Giugliano 4
Trapani (-8) 2
Cavese 1
Sorrento 1
Siracusa 0