Serie C: crollo Catania, notte fonda per il Siracusa. I risultati e la classifica

E’ andata in scena la quarta giornata del campionato di serie C girone C e non sono mancate le sorprese. Per esempio quella che ha visto soccombere il Catania sul campo del Cosenza, come la vittoria del Casarano a Picerno. Viaggia spedita la Salernitana, in testa alla classifica e con una partita in meno. Mercoledi i granata affronteranno l’Atalanta U23, match valido per la terza giornata di campionato.

I risultati della giornata

Foggia – Latina 1-1

Monopoli – A. Cerignola 2-0

Potenza – Crotone 3-3

Picerno – Casarano 1-2

Siracusa – Benevento 0-3

Atalanta U23 – Altamura 0-0

Cosenza – Catania 4-1

Trapani – Casertana 2-0

Salernitana – Sorrento 2-1

Cavese – Giugliano oggi

La classifica

Salernitana 9

Catania 9

Benevento 9

Monopoli 7

Casarano 7

Casertana 6

Crotone 5

Cosenza 5

Potenza 5

Picerno 5

A. Cerignola 5

Atalanta U23 4

Latina 4

Foggia 4

Giugliano 4

Trapani (-8) 2

Cavese 1

Sorrento 1

Siracusa 0