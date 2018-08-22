Serie C, conclusa l’assemblea. Gravina annuncia date di calendario ed inizio
La Lega Pro fissa le date dopo l'assemblea con i club: calendari l'8 settembre, gironi confermati e inizio del campionato il 15, all'indomani della sentenza del Coni
22 Agosto 2018 - 18:50 | di Teo Occhiuto
Tanto tuonò che, forse, finalmente piovve. La Serie C, riunitasi oggi in Assemblea per capire quale sarà la data d’inizio della stagione 2018/2019, sembra finalmente essere arrivata ad una soluzione. Gabriele Gravina, infatti, presidente della Lega Pro, al termine del lungo incontro con i presidenti dei club di terza serie ha annunciato, ai microfoni dei colleghi di RMC Sport, che i calendari di C verranno stilati giorno 8 settembre.
Una data chiave, quella all’indomani della sentenza del 7 settembre, quando il CONI si esprimerà sulla legittimità della decisione di Lega B e FIGC di ridurre il format della cadetteria da 22 a 19 squadre. L’8, comunque, verranno resi noti anche i gironi – con la conferma del suddivisione Nord-Est, Nord-Ovest e Centro-Sud.
Gravina ha poi confermato l’inizio del campionato per sabato 15 settembre.
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