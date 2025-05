Serie C: in campo per il ritorno del primo turno Fase Nazionale dei play off

Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, già qualificate al secondo turno della Fase Nazionale dei play off, attendono le altre cinque che verranno fuori dai match di ritorno che si giocheranno questa sera. Salvo incredibili ribaltoni, l’unica ad avere la certezza di approdare alla fase successiva è l’Atalanta Under 23, che ha superato la Torres per 7-1 in occasione della partita di andata, tutte le altre dovranno battagliare.

Primo Turno Fase Nazionale dei playoff

Gare di ritorno

Mercoledì 14 maggio – Ore 20:00

Pescara – Catania (ore 20, SkySport 251)

Feralpisalo – Crotone (ore 20, SkySport 252, diretta Rai Sport)

Monopoli – Giana Erminio (ore 20, SkySport 254)

Rimini – Vis Pesaro (ore 20, SkySport 255)

Torres – Atalanta U23 (ore 20, SkySport 253)

Diretta Gol su SkySport Calcio 202

I risultati della gare d’andata

Atalanta U23 – Torres 7-1

Giana Erminio – Monopoli 3-1

Catania – Pescara 0-1

Crotone – Feralpisalò 3-1

Vis Pesaro – Rimini 1-1