Serie D: classifica cannonieri, vola Samake. Reggina, nessuno ha fatto due gol

Dopo sei giornate di campionato prende forma anche la classifica dei cannonieri oltre quella generale delle squadre. Felicità in casa della Nuova Igea che, dopo aver battuto l’ex capolista Gela, ha conquistato la vetta della graduatoria e vede anche il suo attaccante Samake comandare la classifica dei cannonieri. Nessun giocatore della Reggina, invece, ha ancora realizzato due gol come bottino personale. Solo sette reti all’attivo per la squadra amaranto.

La classifica marcatori

6 reti: Samake (Igea Virtus)

4 reti: Micoli (Athletic Palermo)

3 reti: Varela (CastrumFavara), Liurni (Gelbison), Sueva (Sambiase), Favetta (Savoia), Hernandez (Vibonese)

2 reti: Maletic (Acireale), Maurino (Athletic Palermo), Piazza (CastrumFavara), Occhiuto (Enna), Sarao, Aperi (Gela), Piccioni (Gelbison), Calafiore (Igea Virtus), Azzara, Toure (Messina), La Spada (Milazzo), De Felice, Diaz (Nissa), Castro, Viscuso (Sancataldese), Umbaca (Savoia), Tandara (Vigor Lamezia)

1 rete: Girasole D., Ferraro, Mungo, Edera, Barillà, Di Grazia, Fomete (Reggina).