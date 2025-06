Serie D: Giorgio Perinetti è il nuovo Dg dell’Athletic Palermo

A Palermo la promozione dell’Athletic in serie D è ritenuto un evento storico e la società per celebrarlo al meglio ha prima corteggiato e adesso ufficializzato uno dei dirigenti italiani più importanti a livello calcistico. E’ Giorgio Perinetti il nuovo DG, un ritorno per lui in terra siciliana, viste le sue tre pecedenti esperienze proprio con il Palermo.

Un chiaro segnale di quelle che sono le ambizioni della società che affida a Perinetti la costruzione del nuovo progetto. Non felicissime le ultime due esperienze per il DG con Brescia e Avellino. Con gli irpini un percorso che si è concluso insieme al tecnico Pazienza nel settembre del 2024. Dall’arrivo di Biancolino in panchina, la squadra ha iniziato un cammino strepitoso fino alla conquista della promozione in serie B.