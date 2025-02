Serie D girone I 24esima giornata, il programma: per la Reggina fischio d’inizio alle 15:00

Siracusa e Vibonese in casa, Reggina in trasferta

In campo per le gare della ventiquattresima giornata del girone I della serie D, in campo dalle ore 14.30 di domenica, tra le altre, Sambiase-Scafatese e Vibonese-Igea Virtus. Alle ore 15:00 al via tre gare, tra cui Licata-Reggina.

Il programma delle partite:

ENNA-CITTA’ DI ACIREALE

F.C. POMPEI-SANCATALDESE

PATERNO’-RAGUSA

SAMBIASE-SCAFATESE

SIRACUSA-LOCRI

U.S. VIBONESE-NUOVA IGEA VIRTUS

AKRAGAS-CITTA’ DI S.AGATA ore 15:00

NISSA-CASTRUMFAVARA ore 15:00

LICATA-REGGINA ore 15:00

La classifica

Siracusa 54

Reggina 48

Sambiase 46

Scafatese 45

Vibonese 45

Nissa 34

Nuova Igea 33

Paternò 31

Favara 29

Enna 26

Ragusa 26

Locri 23

Sancataldese 23

Acireale 22

Pompei 2

Licata 19

Città di S. Agata 18

Akragas 14