Serie D, Nuova Igea: i tre passaggi forti del patron Bonina

L’udienza, la prima sentenza, l’intervento duro del patron Bonina che non le manda a dire e promette battaglia. Di seguito i tre passaggi molto forti del suo intervento sulla pagina ufficiale della Nuova Igea: “Mi sembra tutto studiato scientificamente e politicamente, il deferimento che arriva dopo tre mesi, sentenza che arriva a pochi giorni da una partita fondamentale con la Reggina, sono tutte cose che ti fanno riflettere e ti fanno pensare.

Leggi anche

Nissa e Savoia

“Sono tutti segnali forti, basti pensare che Nissa e Savoia avevano chiesto cinque punti di penalizzazione e cinque punti sono stati dati. Sembra di essere su Striscia la Notizia. Lancio un appello al popolo di Barcellona Pozzo di Gotto: ci giocheremo tutte le carte possibili e immaginabili, andremo a Roma a fare ricorso con i tempi e i modi giusti, perchè questa penalizzazione venga annullata. Ho parlato con la squadra, dobbiamo vincere il campionato e azzereremo la penalizzazione perchè abbiamo gli strumenti e i mezzi per poterlo fare”.

Leggi anche

La guerra sportiva e l’appello

“Anche la città deve vincere il campionato, sugli spalti, domenica dovrà essere una guerra sportiva. Non possiamo accettare queste angherie, queste ingiustizie. Questo popolo merita una categoria superiore. Adesso attendiamo le motivazioni, loro hanno deciso che vogliono falsare questo campionato e allora dico ci mandino le motivazioni nei tempi giusti, l’appello nei tempi giusti, il deposito entro tre settimane. Se non faranno le cose nei tempi giusti, saremo noi a falsare il campionato, nei modi e nei luoghi opportuni”.