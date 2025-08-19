Serie D: il Ragusa chiede pazienza, la società scrive ai tifosi una lettera aperta

Con Messina e Paternò, è la squadra che ancora non ha ufficializzato il tecnico e non solo

Insieme a Messina e Paternò, è la squadra che ancora non ha un tecnico e non ha ufficializzato calciatori e staff dirigenziale. A tale proposito e dopo un lungo silenzio, la società ha deciso di scrivere una lettera aperta ai propri tifosi:

“L’ASD Ragusa Calcio desidera informare i propri tifosi e sostenitori che la società sta lavorando intensamente dietro le quinte per garantire un avvio di stagione solido e all’altezza delle aspettative.

Per ragioni di natura burocratica, l’ufficializzazione del nuovo assetto societario avverrà il 22 settembre, data in cui saranno resi noti, nel dettaglio, la suddivisione delle quote societarie e la nuova governance del club.

Nel frattempo, la compagine societaria della stagione trascorsa assicurerà la continuità economica finanziaria del progetto sportivo. Il nostro obiettivo è rafforzare la struttura societaria e gettare le basi per un futuro ambizioso e duraturo. Con la vostra fiducia e il vostro sostegno siamo certi di poter raggiungere traguardi importanti.

Chiediamo ai nostri tifosi di avere ancora un po’ di pazienza e di continuare a credere in noi, come avete sempre fatto. Siamo entusiasti di intraprendere insieme a voi questa nuova stagione, con la passione e l’orgoglio che contraddistinguono i nostri colori”.