Il derby tra Palmese e Cittanovese e la fuga del Bari: tutti i risultati e la classifica dopo la 14a giornata di Serie D

Va alla Cittanovese di mister Zito il derby contro la Palmese, la formazione di Franceschini costretta ad arrendersi 1-3 tra le mura amiche. Fa sempre più il vuoto il Bari: tris sul campo del Portici, pugliesi a +9 sulla Turris (sconfitta a Messina) e dicembre hanno già un piede in Lega Pro. Risultati e classifica dopo la 14a giornata.

Castrovillari – Acireale 1-1

Gela – Marsala 2-2

Città di Messina – Turris 1-0

Igea Virtus – Locri 1-1

Nocerina – Messina 0-1

Palmese – Cittanovese 1-3

Portici – Bari 0-3

Roccella – Rotonda 1-0

Troina – Sancataldese 2-0

CLASSIFICA

Bari 36

Turris 27

Marsala 23

Palmese 22

Nocerina 22

Gela 21

Cittanovese 20

Castrovillari 18

Locri 18

Portici 18

Sancataldese 18

Troina 18

Roccella, Acireale e Città di Messina 16

Messina 12

Igea Virtus 10

Rotonda 6