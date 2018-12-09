Serie D, risultati e classifica: il derby va alla Cittanovese, Bari fa il vuoto
Il derby tra Palmese e Cittanovese e la fuga del Bari: tutti i risultati e la classifica dopo la 14a giornata di Serie D
09 Dicembre 2018 - 17:18 | di Pasquale Romano
Va alla Cittanovese di mister Zito il derby contro la Palmese, la formazione di Franceschini costretta ad arrendersi 1-3 tra le mura amiche. Fa sempre più il vuoto il Bari: tris sul campo del Portici, pugliesi a +9 sulla Turris (sconfitta a Messina) e dicembre hanno già un piede in Lega Pro. Risultati e classifica dopo la 14a giornata.
Castrovillari – Acireale 1-1
Gela – Marsala 2-2
Città di Messina – Turris 1-0
Igea Virtus – Locri 1-1
Nocerina – Messina 0-1
Palmese – Cittanovese 1-3
Portici – Bari 0-3
Roccella – Rotonda 1-0
Troina – Sancataldese 2-0
CLASSIFICA
Bari 36
Turris 27
Marsala 23
Palmese 22
Nocerina 22
Gela 21
Cittanovese 20
Castrovillari 18
Locri 18
Portici 18
Sancataldese 18
Troina 18
Roccella, Acireale e Città di Messina 16
Messina 12
Igea Virtus 10
Rotonda 6
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