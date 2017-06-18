Una settimana al via del trangolare benefico “Un goal per un sorriso”

Proseguono i preparativi della 3/a edizione di ‘Un goal per un Sorriso’, triangolare benefico tra la Nazionale Attori, le Vecchie Glorie del calcio calabrese ed il Clero-Diocesi di Lamezia Terme. L’evento organizzato dall’A.S.D. DragonGoal Calabria, in collaborazione con l’azienda Raffaele Spa, a cui è dedicato anche il 1° trofeo Memorial Raffaele Armando, oltre che da Felice Costanzo e Don Pasquale De Fazio si svolgerà sabato 24 giugno (ore 17) allo stadio D’Ippolito.

Il parco giochi per bambini diversamente abili

Meritorio lo scopo dell’iniziativa e cioè la realizzazione di un parco-giochi attrezzato per bambini diversamente abili, all’interno del Parco “Peppino Impastato” di Lamezia Terme.

A tal proposito uno dei fautori dell’iniziativa, Don Pasquale De Fazio si è detto “contento di vedere realizzata una mia vecchia idea: quella di un triangolare benefico per realizzare un parco giochi per bambini disabili. E così, ricordando la proficua esperienza in questo tipo di manifestazioni da parte di Felice Costanzo, siamo riusciti a coronare questo piccolo sogno. Abbiamo infatti valutato che a Lamezia Terme non ci fossero tante aree attrezzate per i bambini diversamente abili e così, nel sempre più accogliente Parco Impastato, abbiamo pensato di crearne una. Ovviamente contiamo molto sull’aiuto e la sensibilità dei cittadini lametini, ma di questo non dubitiamo affatto. E quindi quale migliore occasione di creare un sano connubio tra sport e solidarietà. Ecco quindi l’idea di queste tre squadre: al di là della nostra del Clero-Diocesi di Lamezia, le altre due formazioni rappresentano perfettamente il binomio tra sport e spettacolo. Intanto la Nazionale Attori con tanti volti noti sia di tv che di teatro, e poi la squadra delle Vecchie Glorie del calcio calabrese, che ricordiamo tutti qualche anno fa sui campi di tutta Italia, anche in Serie A e da sempre legati a questo tipo di eventi, tra l’altro fedeli compagni di viaggio di Felice Costanzo nelle sue precedenti e riuscite manifestazioni”. Don Pasquale si augura ovviamente la positiva risposta del pubblico: “Ci auguriamo che i lametini rispondano in massa al Guido D’Ippolito, per fruire non solo del piacevole spettacolo in campo quanto per offrire il proprio contributo e donare così un sorriso ai bambini disabili”.

Le convocazioni delle Vecchie Glorie

VECCHIE GLORIE. I tecnici delle vecchie glorie del calcio Calabrese, Tato Sabadini (ex terzino-goleador di Milan, Catanzaro e Nazionale) e Franco Cittadino (storico vice di mister Fausto Silipo ora con lui alle Nazionali azzurre giovanili) hanno diramato le convocazioni. Si tratta dei portieri Mimmo Perri e Parrotta; dei difensori: De Angelis, Esposito, Cascione, Scorrano, Drago, De Sensi, Pergolizzi, Mancini, Miceli, Savio; dei centrocampisti: Banelli, Raise, Giampà, Leone, Belfatto, Salerno, Sinopoli, Lio, Gigliotti, Antonio Gatto, Galardo, Campolo, Altomare, Vanzetto; e degli attaccanti: Tortora, Galluzzo. Magari pochi i bomber, ma in mezzo al campo c’è tanta di quella qualità che qualcuno darà il suo contributo anche nel reparto avanzato.

NAZIONALE ATTORI. Riguardo invece alla Nazionale Attori, l’elenco ufficiale si avrà ad inizio settimana prossima dopo un’apposita settimana di ritiro ad Ischia, da dove la carovana giungerà a Lamezia venerdì prossimo. Intanto hanno confermato la propria presenza Franco Oppini, Tallura, Cicchella, Romondini, Hamarz, Esposito, Velo, Messina, Propizio, Palmese, Preti e Giuffrida. Presente come ospite anche l’ex mancino di Lazio e Chievo, Cristian Manfredini.

A metà della settimana prossima in programma la conferenza stampa di presentazione (che verrà preventivamente comunicata) dell’evento presso l’azienda Raffaele.