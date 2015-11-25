Settimana Europea sulla riduzione dei rifiuti, domani la presentazione
Giovedì 26 novembre a Palazzo San Giorgio si presenta l'evento reggino della Settimana Europea sulla riduzione dei rifiuti: gli interventi in programma
25 Novembre 2015 - 16:48 | di Vincenzo Comi
Giovedì 26 novembre alle ore 18:30 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’evento reggino programmato nell’ambito della Settimana Europea sulla riduzione dei rifiuti.
La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alle politiche europee sportello Europe direct.
Parteciperanno il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore alle politiche europee Giuseppe Marino, l’assessore all’ambiente Antonino Zimbalatti.
I lavori prevedono l’intervento del prof. Paolo Calabrò docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell’ing. Lorenzo Surace dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Roccella Ionica, l’amministrazione capofila nella raccolta differenziata sul territorio della Provincia con più del 50% dei rifiuti urbani raccolti separatamente. Sono programmati inoltre gli interventi delle associazioni Legambiente, Rifiuti Zero, il Parco tematico di Ecolandia e la cooperativa Felici da Matti di Roccella Ionica.
La settimana europea sulla riduzione dei rifiuti è programmata tra il 21 ed il 29 novembre 2015 ed è sostenuta direttamente dalla Commissione Europea. L’evento della nostra città rientra tra gli oltre 12.000 eventi organizzati contestualmente in tutti i 27 paesi dell’Unione Europea.
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